Roberto rescinde e deixa o Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a saída do avançado Roberto, que rescindiu contrato com o clube transmontano.

"A SAD e o Grupo Desportivo de Chaves comunicam que chegaram a acordo com o avançado Roberto para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes", pode ler-se.

O ponta de lança de 32 anos marcou oito golos em 28 jogos pelos flavienses na última época. Ao longo da carreira, Roberto representou ainda o Estoril, Arouca, Moreirense, Naval, Tirsense e Oliveira do Douro.