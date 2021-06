Roberto é reforço do Penafiel

Roberto, um dos avançados com mais cartel na II Liga, é reforço do Penafiel para a próxima temporada. O ponta de lança, de 32 anos, deixa o Chaves e integra o plantel às ordens de Pedro Ribeiro.

Junta-se aos já confirmados Zé Valente (ex-Estoril), Silvério (ex-Académica), Ruca (ex-Feirense) e Nuno Macedo (ex-Estoril).

Na época passada, Roberto fez oito golos, em 28 jogos pelos transmontanos, que ficaram longe da luta pela subida à I Liga.

Será a quinta época consecutiva do avançado na II Liga, sempre em clubes com objetivo de promoção: Arouca, Estoril e Chaves.

No currículo, Roberto tem uma subida à I Liga, pelo Arouca em 2013. Na época anterior também tinha estado envolvido na luta pela promoção, pela Naval 1.º de Maio.

Com passagem pela formação do FC Porto, o ponta de lança jogou na liga principal por Arouca e Moreirense, clube pelo qual venceu a Taça da Liga. Chegou a ter contrato com os italianos da Salernitana, mas nunca jogou pelo clube.

Roberto é o quinto reforço do plantel do Penafiel para a próxima época. Uma temporada em que o emblema duriense promete intrometer-se na luta pelos lugares cimeiros. Além das quatro caras novas, o clube já acertou renovação de vários atletas: Filipe Ferreira, Capela, Ludovic, Vasco Braga e João Amorim.