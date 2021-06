Nove portugueses nomeados para o prémio Golden Boy

Há nove portugueses na lista inicial de 100 candidatos ao prémio de melhor jovem do ano, o galardão "Golden Boy", eleito pelo jornal italiano "Tuttosport".

O Sporting é o clube português com mais jogadores incluídos na lista, Nuno Mendes, Joelson Fernandes e Tiago Tomás. O Benfica conta com Gonçalo Ramos e Umaro Embaló, enquanto que Francisco Conceição é o único jogador do FC Porto na lista.

Há ainda mais três portugueses a atuar no estrangeiro na lista: Fábio Silva, do Wolverhampton, Marcos Paulo, luso-brasileiro do Fluminense e já com acordo para se mudar para o Atlético de Madrid, e Félix Correia, da Juventus.

A lista inicial do prémio Golden Boy elege, este ano, o melhor jogador nascido depois de 1 de janeiro de 2001. A lista será encurtada em 20 nomes a cada mês e a 15 de outubro serão conhecidos os 20 candidatos finais. O vencedor será anunciado em outubro numa gala em Turim.

Recorde-se que o prémio já foi entregue anteriormente a dois portugueses: Renato Sanches (2016) e João Félix (2019). Haaland, do Dortmund, venceu no ano passado.