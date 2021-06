Arouca segura capitão com novo contrato

O Arouca anunciou a renovação de contrato com o capitão de equipa, Thales Oleques.

O lateral-direito de 27 anos está no clube desde 2018 e vai para a quarta temporada no Arouca. Thales estava em fim de contrato e prolongou o vínculo por mais duas épocas, ficando agora com vínculo até 2023.

Thales chegou a Portugal em 2013 para a equipa B do Sporting de Braga, clube que representou durante cinco temporadas, até assinar pelo Arouca.

O defesa foi peça essencial na equipa de Armando Evangelista, tendo somado 37 jogos. O Arouca regressou à I Liga depois de ter terminado no terceiro lugar da II Liga. No "play-off", o Arouca despromoveu o Rio Ave por 5-0 no agregado da eliminatória.