Eriksen publica foto e garante estar bem

“Estou bem, dadas as circunstâncias”. A mensagem é de Christian Eriksen, o jogador dinamarquês que no passado fim de semana caiu inanimado durante o jogo do Europeu frente à Finlândia e continua hospitalizado.

O médio ofensivo do Inter de Milão voltou a garantir que se encontra bem, apesar do susto, e fez questão de deixar uma mensagem a adeptos e companheiros de equipa.



“Olá a todos, muito obrigado pelos doces e incríveis cumprimentos e mensagens de todo o mundo. Significam muito para mim e para a minha família. Estou bem, dadas as circunstâncias”.



“Ainda tenho que realizar alguns exames no hospital, mas sinto-me bem. Agora, irei apoiar os rapazes da seleção dinamarquesa nos próximos jogos. Joguem por toda a Dinamarca. Com os melhores cumprimentos, Christian”, lê-se na publicação que partilhou no Instagram.



O encontro entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43 sábado, depois de o médio ter caído inanimado. O jogador do Inter Milão recebeu assistência médica no relvado, tendo sido efetuadas tentativas de reanimação. Entretanto, recuperou a consciência e foi transportado para o hospital.

O jogo, depois de interrompido pelo árbitro inglês Anthony Taylor, foi retomado mais tarde, após os jogadores dinamarqueses terem conseguido falar com o seu companheiro.

A Finlândia acabou por vencer o encontro por 1-0.