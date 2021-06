Nunca é tarde para uma adoção?

Esta semana no Da capa à contracapa debatemos a adopção em idades fora da primeira infância. Falamos Sobre ser adoptado e sobre adoptar crianças com 7 ou mais anos. São nossas convidadas Os convidados desta semana são a juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, Maria Perquilhas e Maria Sequeira Mendes, autora de um novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o retrato “Adopção Tardia”. Maria Sequeira Mendes é Professora da Faculdade de Letras de Lisboa, começou a fazer investigação sobre adopção há alguns anos e decidiu partilhar o que sabia neste livro. Um retrato que pretende ajudar os pais a conhecerem melhor a realidade da adopção em Portugal, contrariando muitos dos mitos que existem sobre o tema.

“Nunca é tarde para uma adopção?” Descubra na próxima terça-feira, 15 de junho, às 23h15 na Edição da Noite da Renascença. Ou mais tarde em podcast. O Da Capa à Contracapa é um programa moderado por José Pedro Frazão e realizado em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.