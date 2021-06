Reação dos jogadores. "Golo foi tarde, mas deu para ganhar o jogo"

Portugal venceu 3-0 à Hungria no Euro 2020. Os golos surgiram perto do fim, mas os jogadores estavam felizes com o triunfo. Leia as reações.

Raphael Guerreiro

"Foi um golo decisivo, com um pouco de sorte, mas estou feliz por o ter feito. Depois fizemos mais dois golos e estamos muito felizes pela vitória. Os adversários também são fortes e defendem bem. Tivemos a bola quase todo o jogo, mas com paciência fizemos golos"



Danilo

"Precisávamos de desbloquear o jogo com o golo. Depois de marcarmos foi mais fácil. Conseguimos fazer jogadas bonitas e com o bis do Ronaldo. Tinha de ser por fora para depois ir para dentro. Foi o que tentámos fazer, felizmente conseguimos marcar. O golo foi tarde, mas deu para ganhar o jogo"

Rafa

"Faltou fazermos as oportunidades que tivemos mais cedo, o que não aconteceu. Acabou depois por acontecer e ganhámos o jogo. Sabíamos que a Hungria ia tentar defender. Fizeram um bom trabalho nesse aspeto, para depois tentar sair no contra-ataque. Conseguimos gerir bem essa fase e depois fazer os golos. Todas as vitórias são decisivas. As vitórias são sempre importantes. É jogo a jogo e tentar ganhar todos"

Renato Sanches

"Era difícil e sabíamos que jogando com equipas mais defensivas e físicas era difícil marcar. Mas felizmente conseguimos marcar e ganhar o jogo por um bom resultado. Os próximos jogos são difíceis, mas todos sabemos que é um Euro e todas as equipas têm qualidade".

Nelson Semedo

"Começámos muito bem. Criámos oportunidades na primeira parte. Tivemos muita bola e eles não chegaram à nossa área. Não conseguimos marcar mais cedo. A chave foi termos paciência. Eles com cinco defesas lá atrás, não era fácil. Felizmente, chegámos ao golo e eles abriram-se."



André Silva

"Quando entrei faltavam poucos minutos, mas ao longo do tempo controlámos bem o jogo. Faltou concretizar algumas oportunidades. Depois com o golo tivemos mais espaços e acabámos por conseguir um triunfo mais expressivo"



Portugal defronta, agora, a Alemanha, no sábado, na segunda jornada do Grupo F.