Previsões de Mourinho vão da eliminação precoce à glória final

José Mourinho acredita que Portugal pode revalidar o título de campeão da Europa, mas também admite a possibilidade de ser eliminado já na fase de grupos, tendo em contra que nesta etapa inicial tem pela frente dois candidatos como França e Alemanha.

"É um grupo tão difícil que não ficaria surpreendido se Portugal fosse eliminado na fase de grupos. Não ficaria surpreendido, porque vamos jogar com a França em França [Mourinho equivocou-se, o jogo é na Hungria], com a Alemanha na Alemanha e na Hungria com a Hungria. Portugal está numa situação incrível. Se passarmos, acredito que podemos ir até ao fim", diz Mourinho, ao "talkSport".

Mourinho destaca a "estabilidade defensiva, conferida pelo triângulo Rúben Dias, Pepe e Patrício, e a criatividade dos atacantes" como pontos fortes da seleção orientada por Fernando Santos, "o homem certo no lugar certo".

O novo treinador da Roma considera que a fragilidade portuguesa está na escassez de opções para algumas posições. "Se um dos centrais ou o guarda-redes tem um problema, nós teremos um problema. Há algumas posições em que não temos muitas alternativas. Somos muito fortes como equipa, mas não somos tão fortes a nível de plantel", avalia.