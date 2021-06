Portugal manteve "coração e cabeça a funcionar" para uma vitória "justíssima"

Fernando Santos considera que o triunfo de Portugal sobre a Hungria, por 3-0, na estreia no Euro 2020, ainda que tardio, foi merecido.

Em conferência de imprensa, o selecionador nacional considera que Portugal fez "um muito bom jogo" e conseguiu uma "vitória justíssima". Após uma primeira parte "muito bem conseguida", mas sem golos, Fernando Santos meteu no jogo o dedo de treinador.

"Criámos quatro, cinco, seis oportunidade de golo. Era muito importante marcar. Na primeira parte faltou isso. Ao intervalo, disse aos jogadores que era preciso manter o coração e a cabeça a funcionar e aumentar um pouco o ritmo", sublinhou o timoneiro das quinas.

Na segunda parte, "houve um período com maior ansiedade", com perdas de bola de Portugal e "um ou outro contra-ataque" húngaro. Fernando Santos mexeu "quando a equipa começou a entrar em ansiedade".

"A equipa segurou e voltou a pegar na bola. Com as substituições, quis dar maior velocidade à equipa e puxar o Cristiano ao meio e libertar mais o Raphael, além de colocar o Renato no meio-campo para conduzir a bola. O objetivo era encontrar outros espaços para a equipa poder lá chegar. Às vezes as coisas saem bem, outras não saem tão bem. Correu bem. Depois, a Hungria teve de se abrir e, aí, surgiram os espaços para a criatividade dos nossos jogadores", analisou o selecionador português.

Portugal vai agora, defrontar a Alemanha e, depois, a França. Chega aos dois jogos teoricamente mais complicados com a segurança da vitória diante da Hungria. Fernando Santos salientou, no entanto, que, para já, foram conquistados três pontos, "não mais do que isso".