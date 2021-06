Palhinha, Dalot e Guedes ficam fora da primeira convocatória da seleção no Euro 2020

João Palhinha, Diogo Dalot e Gonçalo Guedes são os jogadores preteridos por Fernando Santos para a ficha de jogo da estreia da seleção nacional no Euro 2020, frente à Hungria.

Apesar de poder convocar 26 jogadores, as equipas podem apenas ter 23 jogadores na ficha de jogo. Gonçalo Guedes esteve infetado com Covid-19 e chegou mais tarde à concentração, tal como Diogo Dalot, que fez apenas um treino, substituíndo João Cancelo, infetado com Covid-19.

João Palhinha é o jogador preterido. Fernando Santos joga com William Carvalho e Danilo Pereira no onze inicial e tem ainda Rúben Neves para a posição de médio-defensivo no banco.

Portugal joga de início com Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.