Mourinho convencido de que será o último Europeu de Ronaldo

José Mourinho acredita que este será o último Campeonato da Europa de Ronaldo. O capitão da seleção nacional terá 39 anos em 2024, ano em que a Alemanha organiza a próxima fase final, e, por ter a convicção de que será o último, pensa que ele "dará tudo para ter sucesso, pela última vez".

O prazo de validade de Ronaldo não é fácil de definir e a propósito do tema, Fernando Santos já admitiu que o avançado poderá ainda disputar o Euro 2024. O Mundial do Qatar, em 2022, contará com ele, com certeza, referiu o selecionador nacional.