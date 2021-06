Marcelo apostou uma garrafa de vinho na vitória de Portugal com o Presidente da Hungria

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República português, apostou uma garrafa de vinho com o Presidente da Hungria, János Áder, que a seleção nacional vencia o primeiro jogo do Euro 2020, em Budapeste.

"Falei muito de futebol com o presidente da Hungria. Fizemos uma aposta, aquele que perder oferece uma garrafa do melhor vinho do respetivo país. Se empatarmos, aí será mais complicado, nenhum de nós fica feliz, teremos de beber em conjunto as duas garrafas", disse, em tom bem humorado o Presidente.

O Presidente da República pediu que todos se foquem no jogo da seleção portuguesa de futebol contra a Hungria e recusou comentar as palavras do primeiro-ministro, que afastou um conflito institucional entre os dois.

"Hoje é dia de futebol, e aqui estamos todos unidos em torno do futebol e, portanto, eu não vou agora estar a falar de outros temas, porque é desconcentrar o fundamental. Temos de estar focados, e estamos todos focados: o senhor primeiro-ministro, o senhor presidente da Assembleia da República, eu próprio, o senhor presidente [da Federação Portuguesa de Futebol] Fernando Gomes, os portugueses todos", disse.

Portugal arranca hoje a participação no Euro 2020 frente à Hungria, em Budapeste, jogo às 17h00 e com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.