Hino ao futebol. Terceiro golo de Portugal teve 33 passes

A seleção portuguesa venceu a Hungria por 3-0 na abertura do Euro 2020, mas fechou com “chave de ouro”: a jogada do último golo teve 33 passes.

O tento foi de Cristiano Ronaldo, mas a jogada passou por vários jogadores da equipa das quinas. Renato Sanches, João Moutinho e Rafa estiveram na jogada com o capitão.

Veja o lance: