Guerreiro abriu a lata para Portugal devorar os húngaros

Portugal estreou-se no Euro 2020, esta terça-feira, com uma vitória, por 3-0, sobre a Hungria, na Aréna Puskás, em Budapeste, capital magiar.

Abre-latas de biscoitos húngaros

A equipa das quinas regressou do intervalo com a mesma atitude e, logo ao minuto 47, Gulácsi negou o golo a Pepe, na sequência de um pontapé de canto. A próxima grande oportunidade surgiu 20 minutos depois, com uma "bomba" de Bruno Fernandes que quase queimou as luvas ao guarda-redes da Hungria.

Com o golo português a tardar, a Hungria começou a crescer e a criar perigo junto da baliza de Rui Patrício. Até que, aos 80 minutos, Szabolcs Schon isolou-se e bateu o guarda-redes português, que ficou na fotografia. Contudo, o extremo magiar estava em fora de jogo e o golo foi anulado.

Portugal ganhou força com o sucedido e as substituições de Fernando Santos e, aos 84 minutos, foi enfim feliz. Bruno Fernandes lançou o recém-entrado Rafa Silva com um passe longo e rasteiro primoroso, a rasgar toda a defesa húngara, e o extremo cruzou atrasado para Raphael Guerreiro. O lateral rematou de primeira e beneficiou de um desvio para abrir o marcador.