Diogo Dalot cumpre "sonho de criança" no Europeu e está preparado para se estrear

Diogo Dalot vai cumprir um "sonho de criança" com a chamada de última hora para disputar o Euro 2020, depois do teste positivo à Covid-19 de João Cancelo. Jacinto Teixeira, pai do lateral-direito, revela a Bola Branca que a chamada é um prémio merecido.

"Percebemos mais tarde quais eram as razões que levaram o selecionador a convocar o Diogo e, naturalmente, estamos muito felizes por ele. É merecido e é um sonho dele de criança, apesar de ele já ter muita experiência ao nível das seleções jovens, já com 72 internacionalizações, mas é sempre um sonho ser convocado para a equipa principal. Isso aconteceu e naturalmente deixa-nos muito felizes", diz.

Apesar de considerar uma chamada merecida, Jacinto Teixeira não esconde a "total surpresa" pelo momento em que decorreu, em vésperas de arranque da competição.

“Nós recebemos a notícia com extrema estupefação, com total surpresa, mas com muito agrado ao mesmo tempo. Não estávamos absolutamente nada à espera que o Diogo viesse a ser convocado nesta altura, depois de ter feito o Europeu de sub-21, estando de férias e estando já a equipa em pleno estágio em Budapeste", explica.

Dalot esteve em competição até ao dia 6 de junho, data da final do Europeu de sub-21, que Dalot esteve a disputar. Esse foi um dos principais motivos que levaram Fernando Santos a chamar Diogo Dalot e não Cédric Soares e Ricardo Pereira, sem ritmo competitivo desde o fim da época na Premier League, a 23 de maio.

Convocatória era esperança antiga

Diogo Dalot, hoje com 22 anos, é figura das seleções jovens desde os sub-15 e estreou-se ao mais alto nível na equipa principal do FC Porto na temporada 2017/18. Representa o Manchester United e esteve cedido ao AC Milan nesta época, onde apontou dois golos em 33 jogos. A chamada à seleção principal era um objetivo presente na cabeça de Dalot e da família.