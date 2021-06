​Calçada portuguesa em Budapeste com o símbolo de Lisboa

A obra do mestre calceteiro Vítor Graça representa uma barca com dois corvos, símbolo da cidade de Lisboa e encontra-se junto à pedra e árvore alusivas à capital portuguesa.



A embaixada de Portugal e o Instituto Camões em Budapeste, em colaboração com as escolas de jardinagem e de calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa e com a autarquia do Bairro do Castelo de Budapeste, decidiram inaugurar, esta terça-feira, a simbólica calçada portuguesa no Parque Europa de Budapeste, como forma de assinalar a Presidência Portuguesa do Conselho Europeu e sublinhar os fortes laços existentes entre as duas cidades geminadas: Lisboa e Budapeste.