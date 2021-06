Os sócios do Benfica aprovaram, esta terça-feira, o orçamento para a próxima época.

O documento passou com 53,2% dos votos a favor, 44,9% contra e 1,7% de abstenção.

No entanto, registaram-se mais votantes contra: 797 contra 726.

A reunião decorreu entre as 10h00 e as 21h00, com votação presencial no pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo do Estádio do Benfica, por via eletrónica, em dez urnas.