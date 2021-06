Benfica oficializa regresso de Simão Sabrosa ao clube

O antigo capitão Simão Sabrosa é o novo diretor para as relações internacionais do Benfica.

A contratação foi oficializada, esta terça-feira, pela Btv.

Em declarações à televisão do clube, Simão Sabrosa disse estar “muito orgulhoso por estar aqui no Benfica”.

“Iniciei as funções no dia 1 e tive sensações incríveis ao poder, no primeiro dia, olhar para o relvado de cima quando normalmente o via de baixo para cima. É uma sensação fantástica poder, passados muitos anos, regressar em funções diferentes. Estou super orgulhoso. É um desafio muito importante representar o Benfica ao mais alto nível”.

O ex-jogador diz sentir-se “preparado para este novo desafio e para esta nova função”.

Simão, que esteve seis épocas na Luz como jogador e conquistou um campeonato, uma Supertaça e uma Taça de Portugal, vem ocupar o lugar que já foi de Nuno Gomes e Luisão.