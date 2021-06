Agente de Pedrinho critica Jorge Jesus. "Trata todos mal, os jogadores não falam porque têm medo"

O agente de Pedrinho, Will Dantas, afirma que Jorge Jesus, treinador do Benfica, trata todos os jogadores mal, depois do jovem avançado ter deixas as águias e assinado pelo Shakthar Donetsk. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o brasileiro deixou rasgadas críticas ao técnico do Benfica.

"Jorge Jesus não passou qualquer tipo de confiança para o atleta. Foi a falta de humildade, a arrogância e a prepotência dele que ocasionou tudo isto. Ele trata todos mal, não é só o Pedrinho. Os jogadores não falam porque têm medo, essa é a verdade. Como, graças a Deus, se depender de mim e do Pedrinho, ele nunca mais vais jogar com ele, posso garantir. Um treinador não pode tratar um atleta da forma como Jesus o tratou", afirmou.



Pedrinho, de 23 anos, custou 20 milhões de euros ao Benfica, mas não se conseguiu afirmar. Apontou um golo em 31 jogos disputados , num total de 1019 minutos em todas as competições. Will Dantas iliba o presidente Luís Filipe Vieira pelo sucedido.

"A culpa não é do Luís [Filipe Vieira], não é ele que escolhe a equipa. Por isso pedi ao presidente para vender o jogador ou, até, emprestar, pois, com Jesus, o próximo ano seria mais um a atrasar a carreira do menino e a desvalorizar-se", termina.

Depois de uma época de menor fulgar, Pedrinho reforçou o Shakthar Donetsk por 18 milhões de euros.