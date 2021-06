​Época sensacional

A fazer esquecer tempos de um passado recente, o Sporting Clube de Portugal está quase a concluir aquela que pode tornar-se a sua época mais histórica de sempre, deixando, por enquanto, para os seus eternos rivais, apenas os títulos de voleibol e andebol, em que Benfica e Futebol Clube do Porto foram mais fortes. Falta ainda a decisão sobre o nacional de hóquei em patins, em cuja fase final os leões têm vantagem sobre a formação dos dragões.



Ontem, no pavilhão João Rocha, no quarto jogo do play-off de futsal, o Sporting venceu o Benfica por clara vantagem de 6-2, e alcançou a sua 16ª vitória no campeonato, juntando-lhe ainda os triunfos na Taça de Portugal, Taça da Liga, e Liga dos Campeões Europeus.

Simplesmente notável.

A juntar a estas conquistas, os leões foram também os mais fortes no campeonato de basquetebol e, para além de conquistas em outras modalidades, avulta o futebol com a Taça da Liga e, dezanove anos depois, o campeonato da primeira divisão, o maior e mais significativo triunfo do ano.

Depois dos tempos dramáticos que culminaram com a invasão da academia de Alcochete, e das consequências que daí resultaram, sobretudo a nível diretivo, o Sporting parece estar assim de volta a uma normalidade que o confirma, na atualidade, como a maior potência desportiva nacional.

Para além de tudo aquilo que aqui se passou em revista, um facto ocorrido ontem no pavilhão João Rocha merece especial destaque.

Referimos o momento em que depois de ter vencido o Benfica no play-off de futsal, e no momento de receber a taça correspondente, os jogadores do plantel leonino foram alvo de guarda de honra de toda a equipa encarnada, gesto raramente visto em Portugal, e que só enobrece quem tomou tão espetacular iniciativa.