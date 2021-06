Igreja apela à abertura de corredores humanitários em Myanmar

O prelado alertava ainda que “o sangue derramado não é sangue de inimigos” e que as pessoas que morreram, assim como os feridos, “são cidadãos do país”.

Na carta divulgada este fim de semana pelos bispos de Myanmar, os militares são exortados a observar as normas internacionais segundo as quais “igrejas, pagodes, mosteiros, mesquitas, templos, escolas e hospitais são reconhecidos como locais neutros de refúgio durante um conflito”.

“Suplicamos que seja permitido um corredor humanitário” para as populações deslocadas e que estão numa situação dramática. O apelo é feito pelos bispos de Myanmar (antiga Birmânia), em carta publicada no passado fim de semana, recordando que as populações em fuga “são nossos cidadãos e têm o direito fundamental à alimentação e segurança”.

Também a Fundação AIS acompanha com preocupação a situação em Myanmar. O presidente executivo internacional, Thomas Heine-Geldern, já veio afirmar a importância da presença da Igreja junto destas populações aflitas e a necessidade de se apoiar o trabalho dos sacerdotes e das irmãs que têm procurado aliviar o seu sofrimento.

“A Igreja está a demonstrar, tanto pelos seus apelos como, ainda mais, pelo seu trabalho, que, como minoria neste país fará tudo o que for possível para promover a paz e o desenvolvimento da nação”, afirmou Heine-Geldern, sublinhando o esforço da Fundação AIS na ajuda aos padres e religiosas, mas também aos catequistas que têm procurado auxiliar as famílias mais carenciadas de Myanmar.

As primeiras audições de um processo contra Aung San Suu Kyi vão começar esta segunda-feira em Myanmar (antiga Birmânia). A data foi confirmada à France Presse pelo advogado da líder da Liga Nacional para a Democracia deposta pelo golpe militar.

“Temos os depoimentos do requerente e das testemunhas agendados a partir do próximo dia 14 de junho”, disse o advogado após o encontro com a líder birmanesa em Naypyidaw, a capital administrativa do país.

Su Kyi que proclamou a vitória nas eleições de novembro passado foi deposta pelos militares no dia 1 de fevereiro, que justificaram o golpe de Estado devido a alegadas fraudes eleitorais.