PSD acusa PS de “falta de comparência” ao debate sobre justiça

Paulo Mota Pinto, atual presidente do Congresso do PSD, abriu o primeiro painel da tarde das jornadas parlamentares do PSD, sinalizando que o Partido Social-Democrata não se furta ao debate sobre a reforma da justiça, ao contrário do Governo e do PS, que levam “falta de comparência”.



No Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre, o painel laranja no palco tem escrito “Portugal precisa de mais e melhor justiça”, mote para estes dois dias de trabalhos dos deputados, que contam com o ex-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, antigo deputado também social-democrata.

O tema é caro ao deputado Rui Rio, líder do partido, mas que não comparece neste primeiro dia das jornadas, nem na manhã de visitas ao distrito de Portalegre de terça-feira. Rui Rio só virá para o almoço de terça, mas está ativo no Twitter, onde já comentou o anúncio de que será Tiago Barbosa Ribeiro o candidato do PS à câmara do Porto.

“Desta vez será mesmo a valer?”, pergunta o líder social-democrata, adicionando um emoji com ar de dúvida à sua publicação.

Rui Rio não tem agenda pública esta segunda-feira.

As jornadas parlamentares do PSD são dedicadas à justiça, área que tem feito parte das prioridades de Rui Rio, que defende ser tempo de uma intervenção política na justiça.

O primeiro painel discute as prioridades para uma reforma da justiça e o segundo painel debate propostas para essa mesma proposta e tem a participação dos professores universitários Manuel Teixeira, que é o coordenador do Conselho Estratégico do PSD para a justiça, e Fernando Licínio Lopes Martins.

No âmbito do Conselho Estratégico Nacional (CEN), o PSD tem vários grupos a trabalhar em propostas para o partido apresentar, entre as quais uma proposta de revisão constitucional.