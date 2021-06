Julgamento de Ricardo Salgado adiado pela 2.ª vez. Juiz remarca para 6 de julho

O Ministério Público pediu o adiamento do julgamento de Ricardo Salgado, devido à extensão da contestação da defesa do antigo banqueiro. O juiz aceitou e a primeira sessão deve acontecer a 6 de julho, às 14h00.

O pedido foi justificado com a dimensão dos documentos que acompanham a contestação da defesa do arguido: 191 páginas, 40 testemunhas e 160 documentos.

O início do julgamento esteve previsto para 7 de junho, mas foi adiado para esta segunda-feira (14 junho) devido ao prazo para a defesa apresentar a contestação. Agora, só deve arrancar a 6 de julho. As restantes datas são 8, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 do mesmo mês.

Ricardo Salgado, de 76 anos, vai ser julgado por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros.



No âmbito da Operação Marquês, que tem como principal arguido o antigo primeiro-ministro José Sócrates, Ricardo Salgado foi acusado de 21 crimes, entre corrupção ativa (num dos casos por alegadamente ter corrompido Sócrates), branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.

Contudo, o juiz de instrução Ivo Rosa decidiu pronunciar Ricardo Salgado unicamente por três crimes de abuso de confiança, em processo conexo e separado da Operação Marquês.