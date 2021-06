Grande Lisboa. Contágios estão a acontecer meio familiar, festas e escolas

Veja também:

Há 170 surtos ativos de Covid-19 nesta altura na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). O número foi avançado nesta segunda-feira à Renascença por Duarte Cordeiro, coordenador regional do combate à pandemia na região, segundo o qual é no seio da família que surge a maioria de novos casos (70%).

As festas e os eventos têm dado origem a 11% das novas infeções de novo coranavírus.

O também secretário de Estado afirma que são vários os concelhos muito perto da linha vermelha. Lisboa, Cascais, Sintra, Sesimbra, Odivelas e Oeiras registam todos mais de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

"É preciso ter muita atenção pois a pandemia não ficou para trás", alerta no programa As Três da Manhã. Por isso, é preciso que as pessoas se vão testando, defende.

Segundo Duarte Cordeiro, LVT tem neste momento 170 surtos ativos de Covid-19, 66 dos quais em escolas. "Há seis mil alunos em isolamento profilático”, avança.

Duarte Cordeiro lembra que a situação pode levar a complicações no final do ano letivo e até mesmo estragar as férias às famílias.

“O mais importante é testar, porque estamos com a vacinação a um ritmo bom e a vacinação continuará a este ritmo ou superior, mas a testagem é fundamental”, sublinha mais uma vez, lembrando que há concelhos com testes gratuitos, “mas é preciso que as pessoas vão fazer os testes”.