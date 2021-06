Dez distritos a amarelo. IPMA alerta para queda de granizo com "poder destrutivo"

Dez distritos de Portugal continental vão estar, a partir das 12h00, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e de granizo e acompanhados de trovoada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a possibilidade de estragos porque o granizo pode atingir dimensões consideráveis.

À Renascença, a meteorologista Maria João Frada alerta para a possibilidade de estragos, porque o granizo pode atingir dimensões consideráveis. “Continua a ser um dia com tempo severo no que diz respeito à queda de granizo que tem poder destrutivo, pois podem-se formar pedras de granizo relativamente grandes.”



Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta segunda está previsto no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral até final da manhã, em especial a sul do Cabo Carvoeiro, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira.

Durante a tarde, está previsto um aumento temporário de nebulosidade nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas, em especial no interior.