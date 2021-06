Covid-19: Governo e "task force" avaliam "forma mais rápida" de vacinar imigrantes ilegais

Veja também:

O Governo e a task force da vacinação contra a covid-19 estão a avaliar a forma mais rápida de vacinar os imigrantes não legalizados, no âmbito do plano que prevê a imunização de todos os residentes em Portugal.

"Segundo o plano nacional de vacinação contra a covid-19, a vacina é universal, ou seja, destina-se a qualquer pessoa com residência em Portugal, desde que esteja clinicamente indicada para essa pessoa", adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte da task force que coordena a logística da vacinação.

De acordo com a mesma fonte, o plano de vacinação dos imigrantes não legalizados "está em curso, estando a ser avaliada a forma mais rápida de trazer estes imigrantes ao processo", num trabalho coordenado entre a task force, o Ministério da Saúde e diversas secretarias de Estado, entre as quais a que tem a área da Integração e Migrações.

No início do mês, o coordenador da task force do plano de vacinação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, adiantou que este processo passará, numa primeira fase, pela atribuição de um número de saúde a esses imigrantes, que permita o seu acompanhamento pelos serviços de saúde.