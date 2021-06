Autocaravanistas manifestam-se dia 26 contra proibição de aparcamento e pernoita

Em causa estão alterações introduzidas em janeiro pelo Governo no Código da Estrada , nomeadamente dois artigos, o 48.º e o 50.º-A, relativos à prática do autocaravanismo e que tiveram a oposição das associações do setor , tendo, inclusive, levado à apresentação no parlamento de uma petição com 7.886 subscritores.

De acordo com a promotora da iniciativa, o encontro está marcado para as 12h00 no jardim do Passeio dos Heróis do Mar, no Parque das Nações, seguindo depois em marcha lenta, pelas 14h00, em autocaravanas até à Assembleia da República, com parte do trajeto a dar duas voltas frente ao parlamento dado não haver como estacionar.

No texto, a promotora lembra que as autocaravanas anteriores a 2000 podem participar na manifestação visto que a sua circulação "só é proibida entre as 07:00 e as 21h00 dos dias úteis, no centro da cidade de Lisboa".

"Por isso, podem ficar mais descansados. Podem juntar-se a esta luta, que é de todos nós e lembrem-se: o meu sucesso também será o vosso! O número de autocaravanas vai fazer toda a diferença. Lutar é agora", pode ler-se no manifesto.

Na página do Facebook, Elisabete Desidério explica que para si a autocaravana "é sinónimo de liberdade, natureza, lazer, prazer e vida", frisando que com o artigo 50.º-A não tem liberdade de viajar para onde quer, "mas sim, em função de onde possa haver uma Área de Serviço para Autocaravanas [ASA]".

"Fazendo uma viagem e não existir qualquer área própria para pernoita ou pausa para evitar a fadiga, não só coloco em risco a minha vida, a da minha família, bem como os demais utilizadores da via pública, além de que estou a ir contra as regras da segurança rodoviária", refere.

Segundo Elisabete Desidério, limitar o aparcamento deste tipo de veículo a um só ponto é como "cortar as asas a um pássaro, é extinguir, por completo, o turismo itinerante".