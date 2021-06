AHRESP: Publicação de "regras específicas" para casamentos e baptizados é urgente

A associação do setor da hotelaria e restauração alerta para a urgência de existirem "regras específicas" para os casamentos, batizados e outros eventos de natureza familiar face às novas regras de desconfinamento em vigor até 27 de junho.

"A AHRESP e os seus associados estão cientes da necessidade impreterível do cumprimento de todas as normas e regras em vigor e cumprem-nas com o objetivo de evitar que o município de Lisboa agrave a sua situação epidemiológica", refere a associação em comunicado, adiantando que "urge a publicação deste documento".

Além disso, pedem ainda que as FAQ (perguntas e respostas frequentes) também sejam publicadas.

A AHRESP considera ainda que há urgência na publicação do documento e das FAQ, uma vez que atualmente "não existem regras específicas" para estes eventos que "não sejam" aquelas que se aplicam à restauração e bebidas.

