Ucrânia vai ser admitida na NATO, garante Presidente

Na mesma rede social um jornalista da Associated Press, correspondente da Casa Branca, diz que ao saber da notícia questionou diretamente o secretário de Estado Blinken, dos EUA, que lhe garantiu que não houve qualquer alteração relativa à situação da Ucrânia e da sua adesão à NATO.

A declaração de Zelensky causou grande surpresa, uma vez que não veio acompanhada de qualquer afirmação no mesmo sentido de outras figuras da NATO.

A questão da adesão da Ucrânia à NATO é muito sensível, uma vez que a Rússia tem deixado muito claro que considera a expansão da Aliança para a sua zona de influência uma provocação. O final da Guerra Fria não fez desaparecer a tensão entre Moscovo e o ocidente, personificada na Aliança Atlântica.

Ao longo dos últimos anos a Rússia tem levado a cabo várias ações que agravaram essa tensão, incluindo o apoio aos separatistas no leste da Ucrânia e a invasão e anexação da Crimeia. Caso a Ucrânia fosse membro da NATO nessa altura essas ações obrigariam à intervenção do resto dos estados-membros para defender a integridade territorial do país.

Moscovo ainda não reagiu oficialmente à declaração feita por Zelinsky.