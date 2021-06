Grenfell Tower: “Ou tentam sair agora ou ficam e morrem”

Essa subida galopante aconteceu em grande parte devido ao material altamente inflamável usado no revestimento do prédio, propriedade da câmara municipal, em conjunto com outros erros feitos nas obras que tinham terminado em 2016, um ano antes. Perante este cenário, Miguel insistiu e “disse-lhe tu tens de sair, se não morres aí”.

Márcio, ao telefone, ouviu Miguel alertar um polícia para o facto de a família, com uma grávida e crianças, estar presa lá em cima. Ouviu também a resposta, quando o polícia disse a Miguel: “There’ll always be casualties, há sempre fatalidades. E o Márcio a ouvir. E nós a vermos de fora, as pessoas a acenar da janela e a entrar em pânico, com lençóis, com qualquer coisa para chamar a atenção que eles estavam lá dentro. E nós não podíamos fazer nada", lembra Miguel.



Durante todo este tempo, Andreia não fala. Já tinha avisado que não queria falar sobre essa noite. Mas enquanto Miguel descreve o que se passou, Andreia não se fecha. Ouve, atenta. Emociona-se. Andreia e Márcio, como tantos outros, foram vítimas do próprio plano de evacuação do prédio em caso de incêndio.

Em teoria, a torre estava desenhada para conter um incêndio no apartamento onde começasse. Por isso a ordem era “stay put”, ou seja, ficar no apartamento. Foi esse o conselho que os serviços de emergência deram até às 02:47 da manhã, quando grande parte da torre já estava envolta em chamas, como conta Andreia:

“Quando saímos fomos das últimas pessoas a sair do prédio, e foi quando eles se aperceberam - um bocadinho tarde demais - e nos disseram: se puderes tenta sair, salva-te ou então, se ficares, morres. E então foi quando conseguimos, depois de algumas tentativas.”



Cá fora, Miguel continuava a procurar sinais de que os amigos estavam bem: “fomos lhes telefonando várias vezes e o telefone tocava, isso deu-nos esperança de que as coisas estavam bem. Depois deixou de tocar, foi nessa altura que eles estavam a descer e a falar com alguém do 999, que é a central de emergências".

Essa chamada já aconteceu às 03:25 da manhã e é possível ouvi-la. Com a voz abafada pelas toalhas que tentam manter fora o fumo, Márcio pede à família para dar as mãos. Não se vê um palmo à frente dos olhos. A chamada vai sendo cortada pela tosse de Márcio. A operadora de emergência pede-lhe que não desista.