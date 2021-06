Desconfinamento total em Inglaterra deverá ser adiado um mês

Veja também:

O Reino Unido poderá ter de aguardar mais um mês para dar o último passo no sentido do desconfinamento total. A informação é avançada nesta segunda-feira pela imprensa britânica, que cita fontes de Downing Street.

"É um último suspiro", afirmou uma fonte à Sky News, depois do encontro do primeiro-ministro, Boris Johnson, com o executivo e assessores da área científica. “É uma corrida direta entre a vacina e o vírus”, acrescentou a fonte.

À BBC, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, disse no domingo que o Governo que andar a “entrar e sair das medidas”, defendendo que a decisão de adiar o desconfinamento deverá depender do número de infeções e internamentos hospitalares.

No mesmo dia, o primeiro-ministro britânico afirmou que a decisão sobre o adiamento da reabertura total ainda não foi tomada.

O Reino Unido deveria avançar para a última fase do desconfinamento no próximo dia 21, mas Boris Johnson deverá adiá-la para dia 19 de julho. Em causa, preocupações com a variante Delta da Covid-19, identificada pela primeira vez na Índia e que está a causar um aumento de casos da doença no país.

Segundo a Sky News, no discurso ao país, Boris Johnson deverá falar numa terceira onda de infeções por Covid-19 e sustentar que o adiamento do fim total das restrições permitirá que milhões de pessoas sejam vacinadas, enquanto outras recebam a segunda dose até ao final de julho.

Os cientistas terão, assim, também mais tempo para avaliar a variante Delta.