Certificado europeu avança. “Passo importante para podermos viajar em segurança”, diz Costa

“O Certificado Digital Covid da UE é um símbolo do que a Europa representa. Uma Europa que não vacila quando é posta à prova. Uma Europa que se une e cresce quando confrontada com desafios. A nossa União demonstrou mais uma vez que trabalhamos melhor quando trabalhamos em conjunto”, lê-se no comunicado enviado às redações .

Foi assinado nesta segunda-feira, em Bruxelas, o regulamento relativo ao Certificado Digital Covid. O documento foi assinado por António Costa, enquanto presidente do Conselho da União Europeia, e David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu.

"Neste momento, já estão criadas as condições e as(...)

“O regulamento relativo a um Certificado Digital Covid da UE foi acordado entre as nossas instituições em tempo recorde: 62 dias. Em simultâneo, com o avanço do processo legislativo, construímos também a estrutura técnica do sistema, o portal da UE, que está a funcionar desde 1 de junho”, prossegue a nota, dando conta das declarações dos três responsáveis europeus.

“É um êxito de que nos podemos orgulhar. A Europa que todos conhecemos e que todos queremos recuperar é uma Europa sem barreiras. O Certificado da UE permitirá aos cidadãos usufruir novamente de um dos direitos da UE mais tangíveis e mais apreciados – o direito à livre circulação. Estando agora estabelecido por lei, o certificado permitir-nos-á viajar com maior segurança este verão. Hoje, reafirmamos em conjunto que a Europa aberta prevalece”, concluem.

O Certificado Digital Covid foi aprovado na passada quarta-feira pelo Parlamento Europeu e entra em vigor no dia 1 de julho. Com ele, os cidadãos que tenham comprovativo da testagem negativa, vacinação ou recuperação do vírus SARS-CoV-2, poderão viajar livremente, sem necessidade de quarentena.