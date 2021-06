Centenas de pessoas retiradas após explosão numa fábrica nos Estados Unidos

Uma forte explosão química que ocorreu esta segunda-feira numa fábrica de Rockton, Illinois, nos Estados Unidos, obrigou à retirada de centenas de pessoas daquela zona, informou a polícia local.

"Ordenámos a retirada obrigatória devido a um incêndio industrial em Chemtool para todos os residentes e empresas imediatamente ao sul [da área]", indicou o departamento de polícia de Rockton, na rede social Twitter.

De acordo com as autoridades, os residentes num raio de 1,6 quilómetros foram forçados a retirar-se da área devido a uma "possível libertação de produtos químicos perigosos" no incêndio que deflagrou após a explosão.

Em comunicado, a empresa Chemtool, que fabrica lubrificantes que são distribuídos mundialmente, confirmou que todos os que estavam no local no momento da explosão estão seguros.

Sobre a origem da explosão, a empresa garantiu que a sua equipa de gestão de riscos está a trabalhar com as autoridades locais para apurar o ocorrido.