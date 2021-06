“No início da época, ninguém pensava que poderíamos chegar a este patamar”

José Almeida, diretor do Sporting para o futsal, não esconde que os resultados desta temporada superaram as expectativas traçadas. Depois de um início de época atribulado, um misto de “miúdos” de qualidade e de uma “equipa já consagrada” conseguiu fazer história, vencendo todas as competições em que participou.

“Passo a passo, competição a competição, conseguimos chegar a um nível altíssimo e a resultados espetaculares, que provavelmente ninguém estaria à espera, mas o grupo sabia que podíamos lá chegar”, diz José Almeida, em entrevista a Bola Branca.

O Sporting conquistou o campeonato nacional depois de vencer o Benfica, na Luz, no quarto jogo da final. Isto depois de ter vencido a Liga dos Campeões, a Taça da Liga e a Taça de Portugal (referente à época passada, mas disputada em fevereiro).

Época "brilhante" nas modalidades

Para José Almeida, não há como não encarar esta temporada como a melhor de sempre. Ainda assim, “não se pode dizer” que é a melhor equipa que já passou pelo Sporting, uma vez que já passaram pelo clube “jogadores de altíssima qualidade”.

“Poderá não ser a melhor equipa que já tivemos, mas foi garantidamente a equipa que conseguiu aquilo que as outras não conseguiram: ganhar tudo”, admite.

Futebol, futsal, hóquei em patins e basquetebol, todas equipas do Sporting que conquistaram títulos importantes em 2020/21. José Almeida afirma que apenas pode “dar os parabéns ao clube” por ter dado condições às equipas de “potenciarem os seus valores”.

“Temos de estar todos contentes porque foi, efetivamente, uma época brilhante para todas as modalidades”, atira.

Sporting por Portugal no Mundial

Terminada a temporada do futsal, o foco vira-se para o Mundial 2021, em setembro, na Lituânia.

José Almeida vê na equipa “um lote de atletas potencialmente selecionáveis” e acredita que o selecionador Jorge Braz “está atento”.

“Portugal é uma equipa muito forte, das melhores equipas do mundo e acredito que muitos dos nossos atletas podem dar um forte contributo”, sublinha o dirigente leonino, nesta entrevista à Renascença.