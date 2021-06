Barty mantém liderança do "ranking" apesar do abandono em Roland Garros

Ashleigh Barty continua a liderar, com distância, o "ranking" WTA de ténis, apesar da lesão, segundo a atualização desta segunda-feira.

A tenista australiana desistiu de Roland Garros logo à segunda ronda devido a um problema na anca que a deixou em lágrimas, mas garantiu que tentaria recuperar a tempo de Wimbledon (arranca a 28 de junho).

Uma desistência que deixaria Barty exposta ao "ataque" de outras candidatas ao trono do ténis mundial, não fosse um conjunto excecional de circunstâncias que deixou as rivais fora de combate. A japonesa Naomi Osaka, número dois do mundo, abandonou após vitória na primeira ronda, em rota de colisão com a organização, para preservar a sua saúde mental e a serenidade da competição. A romena Simona Halep, número três, sofreu uma lesão em Roma que atirou de Paris.

Assim, apesar da lesão, Barty deixou a terra batida francesa com o primeiro lugar do "ranking" WTA intacto, pelo menos até Wimbledon. Aliás, todo o "top-10" permanece inalterado após Roland Garros.

Portugal continua a ter três tenistas no "top-1000". Francisca Jorge (445.ª) é a mais cotada, seguida de Inês Murta (639.ª) e Maria Fonte (986.ª).