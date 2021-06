Arraial da Iniciativa Liberal é “caso de tolice completa”

“Parece um caso de tolice completa. Criticaram muito as iniciativas e prerrogativas que os políticos tinham e os cidadãos não tinham e depois acabam por fazer o mesmo e pior, porque a CGTP teve cuidados com os distanciamentos e ao que parece neste arraial não houve cuidado nenhum”, afirma o comentador d’As Três da Manhã.

Henrique Monteiro condena ainda o tiro al alvo com caras de políticos, que lhe “parece muito de extrema-direita ou extrema-esquerda”. “Mas muito extremas”.

Não acha, ainda assim que a IL se está a aproximar do Chega. Mas alerta que poderá estar a “perder o Norte” à medida que começa a subir nas sondagens.

Quanto a Marcelo, que no domingo afirmou que, no que depender de si, não haverá volta atrás no desconfinamento, Henrique Monteiro diz ser “uma declaração sem valor político nenhum”.

“É uma declaração para ser agradável e sacudir dele as situações de quem está a sofrer com a pandemia”, defende.