Hugo Seco regressa à Académica

A Académica anunciou a contratação de Hugo Seco, extremo que regressa ao clube onde foi formado.

O avançado de 32 anos terminou contrato com o Farense, clube que representou nas últimas duas épocas, e regressa a Coimbra.

Hugo Seco fez formação na Académica e duas temporadas na equipa sénior, entre 2014 e 2016. Para além da Briosa, Hugo Seco representou ainda o Nelas, Anadia, Académico de Viseu, Benfica e Castelo Branco, Cherno More (Bulgária), Feirense, Irtysh (Cazaquistão) e Kisvárda (Hungria).

"Quando o Presidente me ligou nem hesitei um segundo. Estou feliz por estar de volta a casa! Regresso com a mesma vontade e ambição", disse o jogador aos meios do clube.