Schick brilha na vitória da República Checa sobre a Escócia

A República Checa bateu a Escócia, esta segunda-feira, por 2-0, em Glasgow, na primeira partida do grupo D do Euro 2020.

Patrick Schick, ponta de lança do Bayer Leverkusen, foi a grande figura da partida, ao bisar na partida. O primeiro golo surgiu ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, de cabeceamento, depois de uma cruzamento de Coufal.

Já na segunda parte, Schick sentenciou o jogo com um grande golo do meio-campo, que certamente entrará na lista de melhores golos do torneio. O avançado viu o guarda-redes David Marshall adiantado e tentou o chapéu diretamente da linha de meio-campo, com sucesso.

Com este resultado, a República Checa iguala a Inglaterra na liderança do grupo D, ambos com três pontos, mas vantagem para os checos, pela diferença de golos. Croácia e Escócia continuam com zero pontos.

Veja o resumo da partida: