Rui Vitória apresentado no Spartak de Moscovo com objetivo de "vencer títulos"

Rui Vitória foi apresentado, esta segunda-feira, como treinador do Spartak de Moscovo, onde espera conquistar títulos no ano de centenário do emblema russo.

"Quando começámos a conversar, chegámos rapidamente a entender que iríamos fazer um bom trabalho. Quero ganhar títulos, é esse o objetivo que tenho. O Spartak mostrou-me essa possibilidade, gostei muito da forma como o clube está organizado. Entendemos tudo o que tínhamos de fazer e metemos mãos à obra para chegar e estarmos prontos para começar a época", disse, em conferência de imprensa.



O treinador português admite que vencer títulos não será tarefa fácil, mas recorda que está habituando a conquistar troféus e revela que tipo de equipa podem esperar.

"Viemos cá com esse propósito, somos uma equipa técnica que tem ganho. Não é fácil, é um campeonato muito disputado e com equipas de qualidade. Vamos ser uma equipa forte e que vai lutar todos os jogos para ganhar. É isso que digo, não nego que sei a responsabilidade que temos, é um ano de centenário, queremos ganhar títulos", explica.

Rui Vitória diz ter estudado a fundo o campeonato russo e afirma estar totalmente preparado para treinar o Spartak de Moscovo: "Vi muitos jogos, todo o tipo de jogos e dos meus jogadores. Estou perfeitamente identificado com a equipa, o campeonato, conheço as equipas e os treinadores todos, a forma como todas jogam. Estou ansioso para começarmos a trabalhar", termina.