Polónia, de Paulo Sousa, perde contra Eslováquia

A Eslováquia venceu a Polónia, treinada por Paulo Sousa, por 2-1, no jogo de abertura do Grupo E do Euro 2020.

Os golos dos eslovacos foram marcados pelo guarda-redes Szczesny, na própria baliza, após jogada de Mak, e Skriniar, já no segundo tempo.

Pelos polacos ainda empatou Linnety, no primeiro minuto da segunda parte, mas a situação complicou-se com a expulsão de Krychowiak.

A Eslováquia estreou-se numa fase final de um Euro com um triunfo.

Ainda esta segunda-feira, Espanha e Suécia defrontam-se para o mesmo grupo.

Veja o resumo da partida: