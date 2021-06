Maicon reforça equipa de San Marino com contrato de dois jogos

O Tre Penne, do San Marino, anunciou a contratação de Maicon, lateral-direito que foi campeão europeu em 2010 no Inter de Milão, mas com um contrato válido apenas por duas partidas.

Aos 39 anos de idade, o internacional brasileiro assinou um contrato válido para as duas partidas da Conference League que o Tre Penne vai disputar.

"Sinto-me muito bem fisicamente. Um novo capítulo começa para mim e voltar a jogar uma competição europeia depois de tantos anos será emocionante, espero me dar bem com o Tre Penne e seguir em frente", disse o brasileiro.

Maicon completa 40 anos este ano e soma mais um clube na carreira, depois de ter passado pelo Cruzeiro, Mónaco, Inter de Milão, Manchester City, Roma, Avaí, Criciúma e Villa-Nova de Mina Gerais. Na última temporada, jogou no Sona Mazza, da quarta divisão italiana.