Kevin de Bruyne está recuperado e já treinou com a Bélgica

O médio Kevin de Bruyne, que sofreu uma fratura do osso do nariz na final da Liga dos Campeões, está fisicamente recuperado e treinou-se esta segunda-feira com o resto da seleção belga que compete no Euro 2020.

O jogador do Manchester City, eleito melhor jogador do ano na Premier League, não tinha viajado com a seleção para São Petersburgo, para o jogo que os belgas ganharam aos russos por 3-0, tendo ficado a treinar sozinho no centro de estágio de Tubize, a sul de Bruxelas.

Esta segunda-feira, o número sete da seleção dos “diabos vermelhos” já treinou com os seus colegas e o treinador Roberto Martínez confirma que tudo está a ser feito para que alinhe já na quinta-feira contra a Dinamarca, em Copenhaga. A decisão será tomada na véspera do jogo, pela equipa médica, em função da evolução desta semana.

"Kevin jogou a um nível altíssimo todo o ano, espera-se que o mesmo aconteça agora, que está de volta", disse na conferência de imprensa de hoje dos belgas Dennis Praet, o médio que deve perder o lugar.

De Bruyne, que foi submetido a cirurgia após a fratura, recuperou bem da operação e em princípio deverá disputar o torneio sem máscara protetora.