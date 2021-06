Eriksen reage após susto. "Obrigado pelo apoio. Não vou desistir”

Após os momentos de aflição durante o jogo Dinamarca-Finlândia, em que caiu inanimado no relvado, Christian Eriksen já reagiu ao drama vivido no passado sábado.



Esta segunda-feira, através do seu empresário Martin Schoots, jogador do Inter de Milão agradeceu todo o apoio. “Sinto-me melhor, mas quero perceber o que se passou comigo. Quero agradecer por tudo que fizeram por mim.”

O médio dinamarquês, de 29 anos, assegura que não vai desistir, segundo a declaração do empresário ao La Gazzetta dello Sport.

Eriksen irá permanecer no hospital em Copenhaga durante mais alguns dias para observação, mas está livre de perigo. Segundo o seu empresário, o futebolista quer tentar estar no estádio na quinta-feira, dia em que a Dinamarca recebe a Bélgica na 2.ª jornada do Grupo B do Euro'2020.

O encontro entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio ter caído inanimado. O jogador do Inter Milão recebeu assistência médica no relvado, tendo sido efetuadas tentativas de reanimação. Entretanto, recuperou a consciência e foi transportado para o hospital.

O jogo, depois de interrompido pelo árbitro inglês Anthony Taylor, foi retomado mais tarde, após os jogadores dinamarqueses terem conseguido falar com o seu companheiro.

A Finlândia acabou por vencer o encontro por 1-0.