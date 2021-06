Portugal deixa-se empatar pela Nigéria no último jogo da época

A seleção nacional feminina empatou com a Nigéria, por 3-3, em particular nos Estados Unidos da América, o último da temporada.

No âmbito do torneio Summer Series, Portugal adiantou-se primeiro no marcador, aos 22 minutos, com um autogolo de Chidinma Okeke, que desviou para a própria baliza um cruzamento de Catarina Amado.

Ao minuto 34, já depois de ter sido invalidado um golo a Telma Encarnação, por alegado fora de jogo, Jéssica Silva sofreu falta após fazer um túnel a uma defesa da Nigéria. Na cobrança, Andreia Jacinto cruzou para o segundo poste, para uma finalização imagem de marca de Carole Costa.

Aos 44 minutos, após uma desatenção da defesa portuguesa, Michelle Alozie desviou um cruzamento-remate de Rita Chikwelu para o fundo das redes de Inês Pereira.

No entanto, o golo não afetou Portugal, que abriu a segunda parte praticamente com o 3-1. Andreia Jacinto aproveitou falha da defesa nigeriana para oferecer de bandeja o golo a Telma Encarnação e a ponta de lança do Marítimo tirou um chapéu à guarda-redes para marcar.

A seleção nacional parecia lançada para uma vitória tranquila, porém, aos 51 minutos, após muito desperdício, Rasheedat Ajibade cruzou e, com grande infelicidade, Diana Gomes desviou a bola para a própria baliza.

Portugal aguentou a vantagem até aos quatro minutos de descontos, mas foi aí que Ajibade tirou proveito de nova falha da equipa das quinas para empatar a partida. Castigo aos erros defensivos e ao desperdício portugueses.