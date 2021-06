Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas. “Temos equipa para ganhar”

O Presidente da República está em Budapeste para acompanhar a estreia de Portugal no Euro 2020 e não tem dúvidas: “Vamos jogar para o título”.

Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas, à chegada a um jantar com o embaixador, e deixou a sua visão sobre as possibilidades da equipa das quinas.

“Somos os campeões da Europa, vamos jogar para o título, temos equipa para ganhar e temos de vencer este jogo [contra a Hungria]. Seria um primeiro passo para avançarmos”, disse.

O chefe de Estado lembra, no entanto, que a equipa das quinas está no chamado “grupo da morte”, com França e Alemanha, e, para além disso, a Hungria vai ter 60 mil espectadores a apoiar.

Nestas declarações, Marcelo elogiou os jogadores lusos, mas também o selecionador Fernando Santos: “Sabe formar espírito de equipa” e tem grupo “muito forte e coeso”.