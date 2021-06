Fernando Santos diz que Hungria será "adversário muito complicado" para Portugal

Fernando Santos, selecionador nacional, espera um jogo "muito difícil" frente à Hungria na estreia no Euro 2020, pela qualidade do adversário e por jogar em casa do adversário, com estádio cheio.

"A experiência que tenho é que será um estádio cheio, ambiente fantásitico de apoio à sua equipa. É um jogo muito complicado para Portugal. Temos de estar no nosso melhor nível, a qualidade só por si não ganha. Espero uma Hungria que vai entrar no jogo muito forte, vai jogar olhos nos olhos, não espero a jogar atrás no contra-ataque. Tem como característica sair a jogar por trás, procura sair a jogar", perspetiva, em conferência de imprensa.

O técnico português diz que a qualidade da Hungria é muita, pelo que viu dos últimos jogos: "As estatísticas não olho para elas, são passado. O que olho é o que vi nos jogos da Hungria, quer no "play-off" com a Islândia, quer com a Polónia e agora aqui com a Irlanda. Olhei com muita atenção para ver como é a equipa, as suas qualidades que são muitas".

Em relação ao Europeu de 2016, que Portugal venceu, Fernando Santos diz que tudo é igual: Portugal é candidato como foi dessa vez, mas agora entra em prova com um troféu no museu.

"Há uma diferença indiscutível. Antes do Euro 2016, Portugal sempre assumiu desejo de alcançar a vitória, chegou a estar perto de conseguir várias vezes. Aconteceu em 2016 e a partir daí há uma diferença. Apresentamo-nos da mesma maneira, com a mesma convicção, tudo fazer para conseguir a vitória. Há muitos adversários, sete ou oito equipas com o mesmo objetivo. O que muda é termos mudado o Europeu, nada mais do que isso", atira.

Fernando Santos destaca o meio-campo coeso da Hungria, apesar da ausência da sua maior figura, Dominik Szoboszlai, que falha o Euro por lesão: "A Hungria de 2018 e 2016 era diferente desta com Szoboszlai, mas a verdade é que ele não está presente. Nos últimos jogos aparecem outros jovens de muita qualidade, Kleinheisler e o Schafer. É um meio-campo muito sólido com o Nagy, determinado e com muita qualidade técnica".

Portugal arranca a participação no Euro 2020 frente à Hungria, em Budapeste, jogo às 17h00 e com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.