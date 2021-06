Dalot treina pela primeira vez com a seleção. Bruno Alves assistiu ao treino nas bancadas

Diogo Dalot fez o seu primeiro treino com a seleção principal, esta segunda-feira, véspera da estreia no Euro 2020 frente à Hungria.

O jovem lateral do Manchester United foi chamado à última da hora depois do teste positivo à Covid-19 de João Cancelo. Dalot integrou o grupo na noite de domingo e já trabalhou às ordens de Fernando Santos.

O treino no Puskás Arena, estádio do jogo de amanhã, em Budapeste, contou com um convidado ilustre nas bancadas: Bruno Alves. O defesa-central de 39 anos foi campeão europeu em 2016 e esteve em três fases finais de Europeus e está no estádio como comentador desportivo e foi muito saudado pelos antigos colegas da seleção.

Fernando Santos contou com os 26 jogadores à disposição, a seleção está na máxima força para a estreia no Europeu.

Portugal arranca a participação no Euro 2020 frente à Hungria, em Budapeste, jogo às 17h00 e com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.