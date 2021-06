Dalot “de corpo e alma” para ajudar Seleção

Diogo Dalot juntou-se este domingo à noite ao estágio da Seleção que prepara o Euro 2020. Mostrou-se feliz e orgulhoso por fazer parte dos eleitos de Fernando Santos, mas não esqueceu João Cancelo.

“Estava de férias, a entrar para um restaurante, e recebi uma chamada de Portugal. Foi um momento especial. Há muito tempo que ambicionava estar na Seleção Nacional e foi um motivo enorme de orgulho”, começou por dizer o lateral do Manchester United.

Dalot confirmou que falou com João Cancelo, o jogador que fica de fora depois de ter testado positivo a Covid-19.

“Eu tive a oportunidade de falar com ele e, sem dúvida, que ter o apoio dele num momento com este é fantástico. É um grande exemplo para mim, pelo que tem feito e já fez pela nossa Seleção. Desejo-lhe as melhoras rápidas e estaremos a jogar e a torcer por ele”, acrescentou.

Agora, é trabalhar. Portugal defronta terça-feira a Hungria na primeira partida da fase de grupos do Euro 2020 e o defesa de 22 anos, ainda sem experiência de Seleção principal, espera adaptar-se bem ao grupo.

“Ouvi dizer que é um grupo bastante bom, unido e que ajuda a integrar. Eu espero fazê-lo o mais rápido possível, para poder ajudar”, referiu.

A terminar as primeiras declarações à chegada a Budapeste, a certeza: “Estou aqui de corpo e alma, fisicamente pronto para ajudar a Seleção”.