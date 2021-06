Covid-19 não é tema na seleção nacional, revela Ronaldo

O capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, não quer pensar num possível surto de Covid-19. O avançado português garante que todas as medidas de segurança estão a ser tomadas, mas o grupo não pode pensar em demasia na Covid-19 pois pode perder o foco na competição. O tema não é assunto no grupo de trabalho.

"Quanto mais nos focarmos em algo, a concentração vira-se para aí. Foi uma pena o João Cancelo ter dado positivo, mas os jogadores estão tranquilos, não falamos no Covid-19, já cansa toda a gente. Temos de saber viver com isso, é uma situação má, mas a meu ver, esta equipa está concentrada no jogo. É o primeiro Europeu de muitos deles, estamos concentrados e preparados. O que vem de fora não nos abala, não nos diz respeito. Respeitamos as regras, mas não falamos disso", disse.

João Cancelo testou positivo à Covid-19 e Fernando Santos chamou Diogo Dalot para a sua posição.