Gabriel tem 22 anos e escreveu livro sobre os 47 anos de democracia

Esses depoimentos são, entre outros, de Carlos César, Edite Estrela, Mota Amaral, Jorge Miranda, José Miguel Júdice, José Ribeiro e Castro, Manuela Arcanjo, Manuela Ferreira Leite, Nuno Morais Sarmento, Paulo Mota Pinto, Paulo Otero, Rui Rio e Teresa Patrício Gouveia.

O autor explica que estas personalidades falam da “relação de proximidade muito grande com os biografados”, partilhando “episódios de interação da relação privada que têm entre eles, no âmbito da sua atividade política”.

Instado a apontar um exemplo, o jovem escritor refere “o Congresso da Figueira, que é um momento marcante da vida do PSD e que acabou por ter uma influência direta na vida do país com a subida ao poder do Prof. Aníbal Cavaco Silva” e acrescenta “estou a lembrar-me, nomeadamente, do Dr. Nuno Morais Sarmento quando fala do Dr. José Manuel Durão Barroso e descreve um pouco do que foram as negociações durante esse processo, a convivência direta que teve com toda a gestão da feitura das listas”.